Почему арабы против новой инициативы Трампа

Президент США Дональд Трамп считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, утративших крышу над головой в результате нынешних военных операций Израиля. Об этом американский лидер сообщил в субботу в беседе с журналистами своего пресс-пула во время полета из Лас-Вегаса (штат Невада) в Майами (Флорида).

Как следует из распространенных пресс-пулом Белого дома высказываний Трампа, он уже переговорил на означенную тему с королем Иордании Абдаллой II и собирается затронуть ее также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. "Я хочу, чтобы он принял людей. Я хочу, чтобы Египет принял людей. <...> Там [в секторе Газа] в буквальном смысле слова все разрушено, почти все разрушено, и люди там умирают. Я бы попробовал поработать с некоторыми арабскими странами и выстроить жилье в другом месте", - сказал глава вашингтонской администрации.

Его попросили уточнить, имеет ли он в виду временное решение проблемы. "Возможен и тот, и другой вариант. Речь может идти как о временном, так и долгосрочном [варианте]", - ответил Трамп.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич поддержал предложение президента США Дональда Трампа расселить 1,5 млн палестинцев из сектора Газа. По его словам, это "отличная идея", он надеется в самое ближайшее время подготовить вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху план ее практического воплощения.

По версии Смотрича, палестинское население сектора Газа долгие годы насильно удерживается в пределах анклава противниками еврейского государства, а его расселение - самый гуманный способ решения проблемы. "После 76 лет, во время которых большинство жителей Газы силой удерживались в тяжелых условиях для сохранения надежды на уничтожение Государства Израиль, появилась отличная идея помочь им найти место, чтобы начать новую и лучшую жизнь", - написал министр в X.

Между тем, Иордания выступает против принудительного выселения палестинцев из сектора Газа. Такую позицию подтвердил глава МИД королевства Айман ас-Сафади в связи с последними высказываниями президента США Дональда Трампа.

"Отказ Иордании от идеи перемещения палестинцев является твердой и неизменной позицией", - сказал министр, выступая на пресс-конференции, трансляцию которой вел катарский телеканал Al Jazeera.

Египет считает неприемлемым нарушение прав палестинского народа, в том числе - его права на землю, вне зависимости от того, будет ли это нарушение носить временный или постоянный характер. Соответствующее заявление распространил египетский МИД.

"Египет заявляет о своем неприятии нарушения неотъемлемых прав палестинского народа на землю как путем аннексии его территорий и усиления там поселенческой активности, так и путем эвакуации и перемещения палестинцев на временный или долгосрочный период", - говорится в специальном пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства. Подобные меры, по мнению Каира, "могут подорвать региональную стабильность и привести к дальнейшему распространению конфликта на Ближнем Востоке".

В этой связи МИД Египта обратился к мировому сообществу с призывом "начать фактическую реализацию принципа двух государств, чтобы создать независимое Государство Палестина, которое включало бы в себя сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим" и находилось бы в границах 1967 года.

Ас-Сафади подчеркнул, что, по убеждению руководства Иордании, "решение о создании двух государств является способом достижения мира". "Наш подход ясен: необходимо вернуть палестинцам их земли и реализовать концепцию о создании двух государств", - сказал он. Глава МИД подчеркнул, что "решение палестинского вопроса - это дело палестинцев". По его мнению, "Иордания для иорданцев, а Палестина для палестинцев".

Идея президента США Дональда Трампа о расселении жителей сектора Газа в арабских странах означает этническую чистку населения палестинского анклава. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Arabiya заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

"Идея президента США о перемещении [жителей Газы] означает этническую чистку населения сектора, - подчеркнул он. - Ни один палестинец или араб не примет идею Трампа о перемещении. Она не увенчается успехом".

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии, бывший депутат ГД Семен Багдасаров подчеркивает, что «то, что предлагает Трамп - это абсолютно нереальный проект. Ни Иордания, ни Египет не примут палестинцев из Газы. В Иордании итак очень много палестинцев, а Египет не примет потому, что президент Египта Сиси боится их потому, что это основном «братья- мусульмане» (организация, запрещенная в РФ). Поэтому это очередная чушь, предложена Трампом»

По словам эксперта, «что касается других идей Трампа по арабо-израильскому урегулированию, то пока они не конкретные и скорее нахрапистые. За исключением того, что сейчас американцы будут вводить свои ЧВК в сектор Газа, и будут обеспечивать безопасность в коридоре между севером и югом Газы. Кроме того, Трамп - очень произраильский политик и он может пойти на признание суверенитета Израиля над западным сектором реки Иордан, что будет крупнейшим ударом по палестинцам».