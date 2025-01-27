Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Об этом информировало Центральное телевидение Китая.

"В последние годы мы с господином президентом поддерживали тесные контакты, совместными усилиями планировали и направляли развитие китайско-белорусских отношений, а также вывели отношения между двумя странами на исторически самый высокий уровень всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства", - указал Си Цзиньпин.

Он отметил, что "стороны добились плодотворных результатов в совместном строительстве "Пояса и пути" и наладили эффективное многостороннее сотрудничество".

По словам китайского лидера, Пекин "придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов работать с президентом Белоруссии над поддержанием традиционной дружбы между двумя странами, углублением взаимовыгодного сотрудничества и содействием дальнейшему развитию отношений ради пользы народов двух стран".

Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко на состоявшихся 26 января выборах главы государства получает 86,82% голосов.