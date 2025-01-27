Почему британские ультраконсерваторы теснят правящую партию? Мнение политолога Ананьевой

Ультраконсервативная британская Партия реформ Найджела Фараджа на неделе впервые поданным опросов может претендовать на лидерство по популярности среди избирателей. Социологическая служба дала партии рекордные 27% поддержки. Такого результата не было за все время наблюдений.

Для партии реформ необходимо закрепится в районе 27%-28%. Это поможет удержать свой электорат и сделает невозможным восстановление консерваторов.

С другой стороны, члены команды Трампа помогают оппозиционному Фараджу стать премьер-министром страны. Это происходит «в отместку» премьеру Стармеру за то, что «лейбористы вели кампанию за его оппонента Камалу Харрис». Об этом со ссылкой на свои источники пишет Daily Mail.

В частности, Илон Маск продолжает призывать к смене власти в Британии. Он заявил, что Вашингтон должен вмешаться и "освободить" жителей острова. "Америка должна освободить народ Британии от его тиранического правительства", - заявил предприниматель из команды Трампа в Х и прикрепил опрос, согласны ли пользователи с таким утверждением.

Ранее Маск призывал отправить в отставку премьера Стармера из-за скандала с провалом расследования массовых изнасилований детей пакистанцами.

Руководитель центра Британских исследований Института Европы РАН, ведущий научный сотрудник Елена Ананьева, комментируя это сообщения отмечает, что «в Великобритании действует мажоритарная система, и выборы еще через 4,5 года, поэтому рассчитывать шансы Партии реформ рано. При мажоритарной системе имеет значение победа в каждом округе, и партии Фараджа в этом смысле не везло. Даже учитывая прошлые выборы, она получила 12% поддержки по всей стране и ни одного депутата, хотя должна была получить 67-70 депутатских мандатов. В этот раз на выборах 2024 года она получила 14% голосов избирателей и 6 мест в Парламенте. А партия либеральных демократов, которая получила 12% голосов избирателей, получила 72 мандата. То есть поддержка партии Фараджа размазана по стране, а нужно побеждать в каждом конкретном округе, чего у нее не получается, во всяком случае - пока. Поэтому, когда на опросах спрашивают о поддержке, то у всех примерно одинаково - у консерваторов, лейбористов и партии Реформ. Но у лейбористов рейтинг очень снизился, у консерваторов рейтинг остался на прежнем уровне, а у партии Фараджа он сильно поднялся».

Касаясь поддержки Фараджа из-за океана, эксперт отметила, что, «конечно, американцы уловили некий тренд. Консерваторов ненавидят, в лейбористах очень сильно разочарованы, а либерал-демократы не производят на публику впечатления. А Фарадж производит. Поэтому рейтинги партии поднялись. Но повторю, выборы через 4,5 года, и раньше, как представляется, они не пройдут. Хотя поддержка Маска сказывается на рейтинге, несмотря на то, что Трамп Великобританию не любит. Надо учитывать разочарование в лейбористах и сильную нелюбовь к консерваторам, поэтому и выигрывают третьи партии. Но надо понимать, что лейбористы в такой ситуации не будут назначать досрочные выборы, боясь потерять места, и Маск с Трампом могут только имидж Стармера понизить, но, чтобы сместить его, надо, чтобы парламент вынес ему вотум недоверия. Но и в этом случае лейбористы назначат другого премьер-министра и останутся править до середины 2029 года».