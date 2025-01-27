Курс евро на межбанковском рынке впервые с 11 ноября опустился ниже 102 рублей

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Курс евро на российском межбанковском рынке в понедельник опустился ниже 102 рублей впервые с 11 ноября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 14:05 мск, курс единой европейской валюты снижался на 0,51% и находился на отметке в 101,92 рубля. На 14:16 мск курс евро ускорил снижение и торговался на уровне 101,8 рубля (-0,62%).

Вместе с тем курс доллара опускался на 0,74% и составлял 96,83 рубля, опускаясь ниже 97 рублей впервые с 22 января текущего года.