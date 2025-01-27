«Экономическое наследство» Джо Байдена

Владимир Блинков, экономический обозреватель

За четыре года президентства Джо Байдена американская экономика оставалась одной из наиболее стабильных и быстрорастущих среди развитых стран. Как отмечают зарубежные эксперты на фоне США динамика Германии или Великобритании выглядит откровенно вялой. Одним из факторов успеха они считают фискальную политику и курс на реиндустриализацию администрации Байдена, в частности высокие государственные расходы. Отмечу, что курс на реиндустриализацию был начат еще во время первого президентского срока Дональда Трампа и фактически только продолжен администрацией Байдена.

Так, Трамп, увеличив тарифы, смог отвоевать у КНР часть американского рынка среднетехнологичной продукции и вернуть в страну ряд предприятий. Байден продолжил работу по импортозамещению, реализовав масштабные программы поддержки промышленности на 4 трлн долл. В результате в США в 2022-2024 гг. наблюдался рост промышленного строительства. Американские компании активно инвестировали в новые объекты, что положительно повлияло на ситуацию с рабочими местами, количество которых за четыре года выросло в 4 раза до 410 тысяч. За счет такой политики за время президентства Байдена удалось избежать угрозы рецессии, которая прогнозировалась многими аналитиками.

Еще одной особенностью экономической политики администрации Байдена стала интенсификация инвестиционной деятельности. В 2022 г. были приняты законы «О снижении инфляции» (Inflation Reduction Act) и «О чипах и науке» (CHIPS and Science Act), которыми для инвесторов предусмотрены «бонусы» более чем на 400 млрд долл. в виде налоговых льгот, кредитов и грантов для стимулирования развития американской цепочки поставок экологически чистых технологий и полупроводников. В итоге, число новых проектов достигло самого высокого уровня за всю историю. Так, в 2024 г. в США было заявлено более 2100 новых проектов, для сравнения в Германии - 470, в Китае - менее 400. По данным компании fDI Markets увеличилась доля новых проектов с участием зарубежных инвесторов, она достигла 14,3% в 2024 г.

Наибольший рост показали крупнейшие технологические компании и здравоохранение. В то же время инвестиции в жилье стагнировали, а в циклических секторах наблюдалось падение. В целом, за пределами относительно узких сегментов, таких как искусственный интеллект и ряда других, США продолжили утрачивать лидирующие позиции. Около 40% зарубежных компаний, которые «клюнули» на стимулы, предоставляемые упомянутыми законами, в последствии, столкнувшись с американской действительностью, по данным расследования издания Financial Times отложили или приостановили свои проекты в обрабатывающей промышленности США.

Фискальная политика администрации Байдена повлекла за собой ряд негативных эффектов. Одним из наиболее впечатляющих стал рост госдолга, который в конце 2024 г. превысил 36 трлн долл. (на момент прихода к власти Байдена в январе 2021 г. он составлял около 28 трлн долл.). Т.е. за байденовскую четырехлетку он вырос на 8 трлн, - примерно на столько же на сколько при первом сроке Трампа, которого тогда считали транжирой и больше, чем за восьмилетку Обамы. В результате дефицит за закончившийся 30 сентября 2024-го бюджетный год превысил 1,8 трлн долл., а процентные выплаты по госдолгу достигли триллиона долларов или 3,5% ВВП. И это только начало т.к. большая часть долга сейчас приходится на старые выпуски, когда заимствования осуществлялись под значительно более низкий процент. В будущем, по мере того как доля бумаг с более высокими ставками будет расти, процентная нагрузка значительно возрастет, что вызывает законные сомнения в устойчивости американского бюджета. Значительно с 2,1 трлн до 2,9 трлн долл. выросли социальные и медицинские расходы.

В итоге, огромный бюджетный импульс вкупе с около нулевыми ставками рефинансирования привел к ускорению инфляции, которая быстро достигла 40-летних максимумов. Для противодействия инфляционному давлению ФРС была вынуждена повышать ставки, которые в первые годы байденовской администрации перешагнули за 5%. И, несмотря на принятые в последствии меры, инфляцию так и не удалось победить, она по-прежнему выше таргета в 2%.

Еще одним из следствий финансовой политики администрации Байдена стало сохранение на высоком уровне цен на продукты. Рост их стоимости опередил инфляцию и составил за четыре года 25%. При этом средний доход семей снизился примерно на 2 тыс. долл., что вызывает все большее беспокойство у американцев, несмотря на улучшение экономических показателей.

Остался не выполненным и ряд обещаний. Так, Байден обещал рост налогов на богатых американцев и на транснациональные корпорации. Однако наибольший прирост доходов пришелся на налог с зарплаты в основном среднего класса, который вырос с 1,2 трлн долл. в 2020 г. до 1,7 трлн долл. в 2024 г. или на 42%. Поступления подоходного налога выросли с 1,7 трлн до 2,4 трлн долл. или на 41%. При этом налог на прибыль (платят юридические лица) казалось бы, вырос внушительно с 0,23 трлн до 0,53 трлн долл. т.е. более чем вдвое, однако эта сумма в 8 раз меньше поступлений с зарплат и доходов физлиц. Причем, столь малые поступления корпоративного налога на прибыль контрастируют с высокими прибылями американских корпораций в США, ожидающимися на уровне 4 трлн долл. в 2024 г. Его размеры контрастируют с обещаниями Байдена обложить налогами именно прибыль крупных корпораций (отмечу, что американские корпорации «зарабатывают» только 30% прибыли на территории США).

В реальном промышленном производстве США продолжили проигрывать Китаю, который перехватил у них звание мировой фабрики. За последние годы США смогли лишь нарастить добычу нефти и газа, а в обрабатывающей промышленности выпуск снизился. В итоге, борьба с протекционизмом и введенные санкции реального результата в обрабатывающей промышленности не дали.

Обострились проблемы на «земле». Средний возраст электрических сетей сейчас около 70 лет, а нагрузка на них постоянно растёт, что регулярно приводит к серьёзным пожарам в разных уголках страны от Калифорнии до Гавайев. Из 614 тыс. мостов 200 тыс. отметили 50-летний юбилей и для их ремонта нужно 123 млрд долл., 15,5 тыс. плотин нуждаются в ремонте, львиная доля из 2,2 млн миль водопроводных труб используются уже почти 100 лет и т.д. Однако проблемы эти не решались.

Но, как считает ряд американских аналитиков, наиболее острая проблема, доставшаяся Трампу от Байдена, – это американская бюрократия - она неадекватна как на федеральном уровне, так и в отдельных штатах. Яркий пример - Калифорния с недавними пожарами. В итоге, по их мнению, Байден оставил в США катастрофу не только на границе, но и в экономике. И именно усталостью американцев от сложной экономической ситуации объясняется ими победа Трампа на выборах.