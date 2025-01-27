Нетаньяху назвал движение ХАМАС "новыми нацистами"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Международный день памяти жертв Холокоста назвал палестинское радикальное движение ХАМАС "новыми нацистами". Соответствующее заявление опубликовала канцелярия премьера.

"ХАМАС - это новые нацисты, и Израиль намерен победить их раз и навсегда", - указал Нетаньяху, подчеркнув, что "еврейское государство неизменно будет убежищем для евреев со всего мира".

"В Международный день памяти жертв Холокоста я призываю все цивилизованные страны противостоять антисемитизму, где бы он ни проявлялся - в университетских городках, на улицах городов или в международных организациях, таких как Международный уголовной суд (МУС)", - отметил он.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим (Аушвиц), находившийся на территории Польши. За время работы концлагеря здесь были убиты свыше 1,1 млн человек, в том числе порядка 1 млн евреев.