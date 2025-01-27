Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 190 военных

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за минувшие сутки составили более 190 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены 2 танка, бронетранспортер, 10 боевых бронемашин, 5 автомобилей, а также 6 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - указали в российском оборонном ведомстве.

В МО РФ также отметили, что противник предпринял две контратаки, которые были отражены.