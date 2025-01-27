Bloomberg: в Евросоюзе договорились продлить санкции против России

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Государства Евросоюза достигли компромисса по продлению антироссийских санкций, Венгрия намерена отказаться от возражений против этого решения в обмен на предоставление со стороны сообщества гарантий энергобезопасности. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Ранее в Будапеште ставили под сомнение продление ограничений. Премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что санкционный режим будет продлен, только если Украина восстановит транзит российского газа через свою территорию.

Антироссийские санкции ЕС продлеваются каждые шесть месяцев. Как правило, эта процедура носит формальный характер, но перед очередным истечением срока действия санкций 30 января Орбан заявил, что Будапешт не хочет автоматического продления санкций и примет решение по этому вопросу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января.

По данным агентства, помимо продления уже действующих санкций Евросоюз одновременно работает над новым пакетом рестрикций, который может быть принят уже в следующем месяце.