Президент РФ почтил память жертв блокады Ленинграда

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. В память о жертвах блокады города-героя Ленинграда, он возложил венок к монументу "Мать-Родина", сообщает ТАСС.

На пути к монументу по 300-метровой аллее от Вечного огня глава государства возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его родной брат Виктор, умерший в блокадном Ленинграде зимой 1942 года.

Ранее Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.

На Пискаревском мемориальном кладбище покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда - оно считается крупнейшим братским захоронением периода Второй мировой войны.

В 1960 году по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона здесь был создан мемориал "Мать-Родина", а в 2000 году основана Аллея памяти, посвященная защитникам Ленинграда и тем, кто работал в осажденном городе.