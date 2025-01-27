В Красноярском крае выявили незаконно добытое золото на 20 млн рублей

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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ раскрыли сделку в Красноярске с незаконно добытым самородным золотом на сумму порядка 20 млн рублей. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

"Известно, что обвиняемый приобрел у второго фигуранта сплавы самородного золота, первоначально добытые незаконным путем. Сумма сделки превысила 20 млн рублей. В последующем драгметалл был передан на аффинаж с целью введения в оборот на легальный рынок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нелегально добытое золото поступило в Красноярск из Омска, при задержании покупатель драгметалла сообщил данные продавца.

ГСУ СК РФ по краю и Хакасии возбуждены уголовные дела за незаконный оборот (ст. 191 УК РФ) и попытку легализации средств и имущества, добытых преступным путем ( ст. 30. ст. 174.1 УК РФ).