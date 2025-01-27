Власти Рязанской области выплатят ветеранам по 80 тыс. рублей

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Власти Рязанской области приняли решение выплатить к 9 мая участникам Великой Отечественной войны по 80 тыс. рублей. Соответствующее сообщение разместил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

"В год 80-летия Победы Владимир Владимирович Путин установил федеральную единовременную выплату участникам ВОВ. Он обратил внимание, что ветераны - главные участники предстоящего праздника. Принял решение установить региональную единовременную выплату в аналогичном размере. Фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей выплаты по 80 тыс. рублей", - указал он.

Вместе с тем, по словам губернатора, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения будет выплачено по 55 тыс. рублей.