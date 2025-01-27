Путин вручил первые медали ветеранам в ознаменование 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин впервые вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Церемония состоялась в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда во время концерта "Ленинградская Победа" в большом концертном зале "Октябрьский".

Глава государства лично передал награды ветеранам - 102-летнему Аркадию Забежинскому и Екатерине Тутуровой, 100-летним Владимиру Берчикову и Зиновию Меркину, 99-летней Александре Лещук, 97-летнему Михаилу Морозу и 90-летней блокаднице Елене Тихомировой. Многие награжденные участвовали не только в обороне Ленинграда, но и в обороне Москвы, освобождении Белоруссии, Польши, Прибалтики, операциях Красной армии в Восточной Пруссии.

Данная юбилейная медаль была учреждена 2 сентября 2024 года указом президента в честь 80-летия Победы над фашистскими захватчиками. Изготавливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. По статуту медаль носится на левой стороне груди и располагается после медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".