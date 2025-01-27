Рябков: Россия сохраняет открытость для контактов с США

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Москва сохраняет открытость для контактов с Вашингтоном. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, "российская сторона к диалогу и контактам, разговорам и встречам открыта". "Телефонный разговор не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания по этому поводу", - отметил Рябков, добавив, что контакты с новой американской администрацией пока не начались.

"Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств", - указал он. "Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было", - сказал высокопоставленный дипломат.