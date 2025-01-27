Молдавия выделит Приднестровью 3 млн куб. м газа в долг

© Вениамин Демидецкий/ ТАСС

Власти Молдавии приняли решение предоставить Приднестровью 3 млн куб м. газа в долг. Об этом сообщил премьер-министр страны Дорин Речан входе брифинга.

"Правительство приняло решение выделить 3 млн кубометров газа для Приднестровья в долг, чтобы поддержать давление в газотранспортной системе, что позволит продержаться до 31 января", - указал он.

Речан отметил, что "ЕС предложил Молдавии грант в размере 30 млн евро на закупку природного газа и производство электроэнергии для Молдавии по антикризисной цене и для обеспечения потребления в Приднестровье".

Он также заявил, что Брюссель планирует принять двухлетнюю программу "повышения энергетической устойчивости", которая позволит уйти от энергетической зависимости.