NDTV: Моди и Трамп провели телефонный разговор

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на осведомленные источники передает индийский телеканал NDTV.

Детали общения главы индийского правительства с американским лидером не уточняются. Официального заявления из канцелярии Моди на этот счет пока не последовало.

Индию на инаугурации Трампа 20 января представлял глава МИД Субраманьям Джайшанкар. После церемонии он встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.