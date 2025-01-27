"Холоп: Великолепный век" возглавил кинопрокат в России в выходные

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Фильм "Холоп: Великолепный век" стал лидером кинопроката в России, собрав 108,4 млн рублей за минувшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 23 по 26 января.

Ремейк российского фильма "Холоп", режиссером которого выступил Онур Унлю, рассказывает о перевоспитании избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века. Главную роль сыграл актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь".

На второй строчке рейтинга расположился фильм "Василий" режиссера Дмитрия Литвиненко, собравший 103,2 млн рублей. В главной роли - Александр Петров. В картине также сыграли Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин, Раиса Рязанова, Александр Присмотров-Белов, Елена Коробейникова.

Третье место занял "Финист. Первый богатырь", собрав 91,3 млн рублей. Режиссером картины стал Дмитрий Дьяченко, а главные роли исполнили Кирилл Зайцев, Сергей Лавыгин и Юлия Пересильд.