МИД РФ: для посредничества по Украине страны должны следовать принципу равноудаленности

© Артем Геодакян/ ТАСС

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил послу Турции в Москве Танжу Бильгичу, что претендующие на роль посредников в урегулировании по Украине страны должны следовать принципу равноудаленности. Соответствующее сообщение распространило российское внешнеполитическое ведомство по итогам их встречи.

"Предметно обсуждена ситуация вокруг Украины. Российской стороной сделан акцент на деструктивной роли Киева и Запада, несущих ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта", - указали в министерстве.

Вместе с тем там обратили внимание, что "претендующие на роль посредников в урегулировании украинского кризиса, должны придерживаться принципа равноудаленности и не ассоциировать себя с одной из сторон конфликта".

"Заявлено об открытости Москвы к реалистичным мирным инициативам и предложениям посредничества. В этом контексте отмечены усилия "Группы друзей мирного урегулирования украинского кризиса", - указали на Смоленской площади.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы развития ситуации на постсоветском пространстве, в частности произведен обмен мнениями по Закавказью.

"Подтвержден настрой на дальнейшее развитие диалога и плодотворного сотрудничества между Москвой и Анкарой", - добавили в МИД РФ.