ЕС приостановил безвизовый режим для дипломатов Грузии

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Главы МИД 27 стран Евросоюза утвердили решение о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Совета ЕС.

"В понедельник Совет принял решение приостановить действие части соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией. Теперь грузинским дипломатам и должностным лицам придется подавать заявление на получение визы при поездках в ЕС", - следует из заявления. Отмечается, что "грузинские дипломаты и должностные лица больше не смогут воспользоваться преимуществами более короткого срока подачи заявлений, более низких визовых сборов и возможности представлять меньше подтверждающих документов".

Кроме того, согласно документу, безвизовым режимом отныне не смогут пользоваться "члены официальных делегаций Грузии, которые принимают участие в официальных встречах и других мероприятиях, проводимых на территории страны ЕС межправительственными организациями, члены национальных и региональных правительств и парламентов Грузии, Конституционного суда и Верховного суда Грузии, а также владельцы дипломатических паспортов".

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" и отношения страны с ЕС и США начали ухудшаться. В конце ноября прошлого года партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение поставить на паузу до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса об открытии переговоров о присоединении к сообществу и отказаться от бюджетных грантов со стороны ЕС.