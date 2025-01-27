Путин заявил, что Год защитника Отечества посвящен ветеранам ВОВ и участникам СВО

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Объявленный Год защитника Отечества посвящен памяти подвигу ветеранов Великой Отечественной войны, а также участникам специальной военной операции (СВО). На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам.

"В этом году мы отметим 80-летие Великой Победы. В России он объявлен Годом защитника Отечества, как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей, и в честь наших сегодняшних героев, участников специальной военной операции. Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России", - подчеркнул Путин.