В 2024 году на железной дороге погибли 1 180 человек

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На железной дороге в 2024 году оказались травмированы 1 677 человек, из них 1 180 погибли. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале РЖД.

"В 2024 году из-за собственной неосторожности травмы различной степени тяжести на железной дороге получили 1 677 человек, 1 180 из них погибли, включая 87 детей", - сказано в сообщении.

Как отмечается, по итогам прошлого года РЖД построили 23 пешеходных перехода и отремонтировали 396, также улучшили освещение на 5 тыс. платформ и на 1 400 переходах. Кроме того, отремонтировали 42 пешеходных моста и тоннеля и 48 пассажирских платформ.

"Число травм на железной дороге по-прежнему высокое. Чтобы избежать несчастных случаев, пешеходам нужно быть внимательными и соблюдать меры безопасности. Иначе все наши усилия не имеют смысла", - подчеркнули в компании.