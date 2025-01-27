NY Post: Трамп запретит участие трансгендеров в военных программах

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Президент США Дональд Трамп планирует подписать два указа, запрещающих службу в армии трансгендерам и аннулирующих программы многообразия, равноправия и инклюзивности в вооруженных силах. Об этом пишет газета The New York Post, ссылаясь на документ Белого дома.

В свой первый день на высшей государственной должности Трамп подписал указ, отменяющий решение администрации бывшего президента США Джо Байдена от 2021 года, которое позволило трансгендерам служить в армии. Вместе с тем, по информации издания, новые указы американского лидера напрямую запрещают служить в армии тысячам трансгендеров, ссылаясь на проблемы с психологической и физической подготовкой.

"Не может быть компромисса ни в чем, кроме стойкости, силы и способности выдерживать чрезвычайные физические нагрузки. Лица, не соответствующие этим требованиям, не могут служить в армии", - следует из документа.

Подчеркивается, что "человеку может потребоваться по меньшей мере 12 месяцев, чтобы пройти курс лечения после операции по смене пола, которая часто подразумевает использование сильнодействующих наркотических препаратов". "Это не способствует развертыванию войск или выполнению других требований по их готовности", - сказано в документе.

На прошлой неделе Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов - мужского и женского - и отказе от так называемой гендерной идеологии. Кроме того, запрещается проведение медицинских процедур по смене пола из государственного финансирования.