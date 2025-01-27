Лавров считает, что Россия не должна отказываться от членства в ЮНЕСКО

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Москва противостоит предвзятому, неприемлемому отношению со стороны Секретариата ЮНЕСКО изнутри, но отказываться от членства в организации не намерена. Соответствующую точку зрения изложил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Культура" для фильма "ЮНЕСКО. 70 лет в России".

"Полагаю, что выходить из ЮНЕСКО не надо. Надо бороться с этим совершенно предвзятым, неприемлемым отношением со стороны секретариата изнутри. Этим мы и занимаемся: запрашиваем информацию. Когда ответы на эти запросы поступают в виде формальных отписок, придаем эту ситуацию гласности", - указал он.

По словам Лаврова, самое печальное для репутации администрации ЮНЕСКО - это то, "что она занимает абсолютно предвзятую позицию в украинском кризисе, нарушая грубейшим образом Устав ЮНЕСКО, где речь идет о необходимости обеспечить равные права в том, что касается допуска к образованию для всех".

"Устав ООН, обязательный для всех специализированных учреждений говорит еще более жестко - все обязаны уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. Русский язык и каноническая православная церковь запрещены законодательно на Украине. Это не был спонтанный процесс", - обратил внимание он.

"ЮНЕСКО посвящена вечным истинам и устремлениям человечества. Отдать эту организацию каким-то узурпаторам, которые приватизировали секретариат, и теперь хотят всем руководить по-своему - это будет слабостью. А мы ребята упрямые", - заключил глава российской дипломатии.