Путин отметил, что блокада Ленинграда стоит в одном ряду с Холокостом и лагерями смерти

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Блокада Ленинграда находится в одном ряду с Холокостом, лагерями смерти и карательными акциями пособников нацистов против мирного населения. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам.

Он подчеркнул, что блокада Ленинграда "беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма". "Враг планировал стереть город с лица земли, заключить его в кольцо и уничтожить бомбежками и артиллерийскими ударами. А горожан просто уморить голодом. Это были осознанные, задокументированные намерения нацистов. Планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей", - указал глава государства.

Путин отметил, что жертвами блокады стали более 1 млн человек. "Но, несмотря на потери, наш город продолжал жить. В адских условиях голода и холода, под бомбами и обстрелами, люди трудились на заводах и в госпиталях. Шили одежду для солдат, боролись с зажигалками, ухаживали за ранеными. Удивительно - кровь сдавали для фронта! Их было не сломить", - констатировал он.

"Сегодня здесь присутствуют ленинградцы, на чью детскую долю выпали эти тяжелейшие испытания. Желаю вам всем, нашим ветеранам, здоровья и благополучия. Низкий вам поклон", - заключил российский лидер.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. Битва за Ленинград стала одним из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.