Моди подтвердил, что провел разговор с Трампом

© ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они договорились развивать взаимовыгодное партнерство.

"Рад поговорить с моим дорогим другом президентом Дональдом Трампом. Поздравил его с историческим переизбранием", - указал глава индийского правительства в соцсети Х.

"Мы стремимся к взаимовыгодному и доверительному партнерству. Мы намерены работать вместе ради благополучия наших народов и ради всеобщего мира, процветания и безопасности", - отметил он.

По информации индийских СМИ, ранее Моди направил личное послание Трампу, которое ему передал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, представлявший правительство южноазиатской республики на церемонии инаугурации 47-го президента США.