Сирия: победители сводят счеты

Юрий Веселов, военный обозреватель

То, чего опасается почти половина нынешнего населения Сирии, начинает сбываться: боевики вооруженных формирований, участвовавших в государственном перевороте и приходе к власти представителей руководства оппозиционной «Гайат Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России лояльная Турции исламская военизированная террористическая группировка) приступила к массовым убийствам своих бывших противников вне зависимости от их принадлежности к службе в армии или силовых структурах.

По свидетельству руководителя Лондонской Обсерватории по правам человека в Сирии Рами Абдеррахмана, только за последние трое суток исламские боевики, принятые на службу новой власти, в провинции Хомс расстреляли без суда и следствия более 35 офицеров сирийской правительственной армии, которые в соответствии с распоряжениями правительства прошли добровольную регистрацию в полиции. И это только те факты, которые преступникам не удалось скрыть в данной провинции.

Кроме этого, как сообщает Абдеррахман, мусульманские радикалы (сунниты) подвергают массовым издевательствам над представителями других конфессий – шиитами-алавитами, христианами, друзами практически во всех провинциях Сирии. Более всего преследуются алавиты – соплеменники семьи Асадов. Очень часто они и христиане насильственно выселяются из своих домов, широко практикуются грабежи их личного имущества. Христианские храмы и святыни подвергаются разорению и надругательству.

К расследованиям Лондонской Обсерватории подключилась находящаяся за пределами Сирии правозащитная группа «Гражданский мир», которая недавно перечислила в открытой печати многочисленные случаи произвольного задержания граждан, их незаконных арестов, нападений на религиозные символы, жестокие убийства гражданских лиц и бывших военных, глумления над трупами и беспрецедентную жестокость и насилие.

Французское агентство «Франс Пресс» напоминает, что с момента прихода к власти новое правительство стремилось заверить религиозные и этнические меньшинства Сирии в том, что их права и безопасность будут соблюдены. Но, как показывают последние события, этого не случилось, и террор со стороны властных структур и разрастающихся банд увеличивается.

Надо признать, что новое правительство пытается обуздать преступность. Специальные органы расследуют многочисленные случаи уголовных преступлений, однако обуздать возрастающую преступность не в состоянии из-за недостатка сил и средств: действовавшие до переворота органы правопорядка были разогнаны, а новые оказались непрофессиональными.

Исходя из складывающейся ситуации, можно предполагать, что уже в ближайшей перспективе криминогенная обстановка в стране начнет обостряться по причине наличия многочисленных отрядов не подчиняющихся новой власти боевиков, которые вынуждены искать источники своего существования после свержения предыдущего правительства. Как показывает исторический опыт гражданской войны в соседнем Ливане, эти отряды в Сирии начнут соперничество за зоны влияния, после чего превратятся в хорошо вооруженные и организованные банды грабителей.

Новым властям Сирии уже сейчас необходимо жестоко подавлять произвол для удержания страны от очередного гражданского противостояния, способного уничтожить государство.