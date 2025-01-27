Стоимость нефти Brent впервые с 9 января опустилась ниже $77

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $77 за баррель впервые с 9 января 2025 года.

По состоянию на 19:39 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,96% и торговалась на уровне $76,96 за баррель.

К 19:44 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и находился на отметке в $76,85 (-2,1%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в марте 2025 года опускался на 2,3% и составлял $72,94 за баррель, свидетельствуют данные площадки.