Каллас полагает, что ЕС должен вести диалог с США "на языке транзакций"

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Администрация Дональда Трампа коммуницирует "на языке транзакций", и Евросоюз должен поступать аналогичным образом в отношениях с США. Такое мнение выразила глава евродипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Для всех очевидно, что новая администрация США говорит на языке транзакций, это означает ведение переговоров по разным темам. Мы должны говорить на понятном им языке", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что ЕС должен вести переговоры с США касательно суверенитета Дании из-за позиции Трампа по Гренландии, Каллас указала: "Нет, мы не ведем переговоров по суверенитету Гренландии. Мы поддерживаем Данию. Но мы не должны спекулировать. Мы сейчас не в той ситуации".