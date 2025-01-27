Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва во время телефонного разговора затронули вопросы стратегического партнерства двух стран в политической и торгово-экономической областях. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства в политической и торгово-экономической областях. Намечены контакты на различных уровнях", - сказано в сообщении.

Лидеры также произвели обмен мнениями по международной повестке, в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса.

"Главы государств обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире, в том числе с учетом прихода к власти новой администрации США. Затронуты также вопросы урегулирования украинского конфликта", - указали в Кремле.

"В связи с переходом в 2025 году председательства в БРИКС от России к Бразилии подтвержден обоюдный настрой на тесную координацию позиций по всей обширной повестке дня деятельности объединения", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что беседа состоялась по инициативе бразильской стороны.