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Трамп решил вывести палестинцев из Израиля

Американский президент выселить жителей Газы в другие страны

Трамп решил вывести палестинцев из Израиля
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Андрей Онтиков, международный обозреватель

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил в телефонном разговоре с королем Иордании Абдаллой II вопрос возможного переселения свыше 1 млн жителей сектора Газа в королевство.

"Я сказал ему: хотелось бы, чтобы вы приняли больше, потому что я смотрю сейчас на сектор Газа, и там хаос, настоящий хаос", - приводит CNN слова американского лидера.

Дональд Трамп отметил, что, кроме Иордании, принять палестинцев мог бы Египет. Причем речь идет либо о временном, либо о долгосрочном проживании палестинцев на новом месте.

Надо отметить, что идея президента США не нова. Уже на протяжении многих лет высказываются предложения о необходимости урегулирования палестинской проблемы на территории Египта и Иордании. Иными словами, палестинцев из сектора Газа надо переселить на Синайский полуостров, а с Западного берега - в Иорданию. Правда, обычно авторами подобных инициатив выступают либо маргинальные израильские политики-радикалы и общественники, либо столь же маргинальные эксперты, причём не только в самом Израиле, но и за его пределами.

Разумеется, подобный сценарий идёт вразрез с основными принципами палестино-израильского урегулирования, зафиксированными на уровне Генассамблеи и Совбеза ООН: создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

В этом смысле особой остроты ситуации добавляет именно уровень, на котором было высказано это предложение: ни много ни мало лидер самого сильного государства на планете, являющегося одним из постоянных членов Совбеза ООН.

Конечно, можно было все списать на эксцентричность Дональда Трампа, но, как показывает опыт его прошлого президентского срока, отдельные его инициативы, которые изначально кажутся малореализуемыми, находят свое воплощение, пусть иногда и частичное. На Ближнем Востоке это прекрасно знают. Чего стоит только так называемая Сделка века, которую американский лидер обнародовал в январе 2020 года. В соответствии с этим документом, предлагалось создать независимое Палестинское государство. Правда, оно должно было стать демилитаризованным и лишенным контроля над своим воздушным пространством. В качестве его  столицы предлагалась деревня Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима, тогда как последний признавался единой и неделимой столицей Израиля.

Эти предложения были отвергнуты палестинским руководством. Но чего Дональд Трамп смог добиться в рамках своих усилий, так это установления дипломатических отношений между ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко с одной стороны и Израилем с другой.    

Также не стоит забывать, что с предложениями по сделке века американский лидер выступил в последний год своего президентства. Теперь с идеей переселения жителей сектора Газа (хотя правильнее назвать это депортацией) он тараном идёт в первые же дни нового срока. То есть времени у него с избытком.

Вместе с тем перспектива реализации этой задумки ставит ряд вопросов. И, наверное, самый чувствительный именно для Дональда Трампа: за чей счёт будет этот банкет? Людей надо переселить, дать им жилье, какие-то минимальные деньги, обеспечить работой, медицинским обслуживанием. На все это потребуются миллиарды долларов. Пока никаких подробностей по этому вопросу нет. Но можно опять же обратиться к наработкам по Сделке века. Тогда американский президент обещал инвестировать в Палестину 50 млрд долл. Конечно же, не сам. Львиная доля средств должна была поступить от богатых арабских монархий Персидского залива, часть от Евросоюза, часть от международных финансовых структур и частных инвесторов. И что-то должны были вложить сами США. Вероятно, если от слов о переселении палестинцев в Египет и Иорданию перейдут к делу, то по финансовой стороне вопроса мы увидим похожую конфигурацию.   

Между тем Каир и Амман ранее неоднократно выступали против депортации жителей сектора Газа и в аналогичном ключе отреагировали на слова Дональда Трампа сейчас. Но что-то подсказывает, что их мнение волнует хозяина Овального кабинета в последнюю очередь. Египет и Иордания сильно зависимы от внешней, в том числе американской, помощи, а потому рычаг для манипуляций и давления у президента США есть.

Вместе с тем Иордании и Египту точно не позавидуешь, если туда будут отправлять жителей из сектора Газа. На территории Хашимитского королевства уже, по оценкам ООН, находится чуть менее 2,5 млн палестинских беженцев (а это около 20 процентов населения страны), которые оказались там после ряда арабо-израильских войн в прошлом веке. К тому же Амман принял еще и свыше 600 тыс. беженцев из Сирии. Теперь его пытаются поставить перед фактом, что к ним добавится ещё 1 млн человек, а вместе с ними сопутствующая нагрузка на экономику и социальную инфраструктуру.

Каиру тоже будет непросто. С беженцами там ситуация не столь острая: по данным ООН их в стране пирамид чуть менее 800 тыс. человек, в основном из соседнего Судана. Но в Египте своего населения свыше 100 млн человек, большая часть которых довольно плотно проживает вдоль Нила, поскольку остальные территории практически непригодны для жизни. К тому же треть из них, по данным египетских профильных структур находится за чертой бедности. А если опираться на данные и методы подсчета международных организаций, то эта цифра значительно превышает 50 проц. В таких условиях переселение жителей сектора Газа в Египет приведёт либо к ещё большему обострению ситуации в уже населённых районах, либо потребует огромных вложений и создания с нуля инфраструктуры, скажем, на Синайском полуострове.   

Иными словами, идея Дональда Трампа несёт в себе риски дестабилизации ситуации в Египте и Иордании. Зато в Израиле она нашла поддержку. Министр финансов Бецалель Смотрич, который выступает с наиболее праворадикальных позиций, назвал предложения американского президента "великолепными".

Как бы то ни было, ресурсы и возможности для депортации палестинцев из сектора Газа у США при Дональде Трампе есть. А вот сил, способных воспрепятствовать этому проекту, ни на региональном, ни на мировом уровне нет. Если же американцы перейдут от слов к делу, то сильнее всего стоило бы беспокоиться жителям Западного берега. Если с Газой все удастся, то они будут следующими. Предлог всегда найдется. А за ними, вполне возможно, последуют и израильские арабы. Ведь не просто так Израиль часто именуют "еврейским государством", что подчёркивает его моноэтничный характер.

 
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