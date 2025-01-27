Американист Богуславская: Трамп, как президент-миротворец, хочет прекращения украинского конфликта

Есть ли в действительности "окно возможностей" для нормализации отношений еще только предстоит проверить. Проверкой станет организация переговоров по украинскому кризису или сами переговоры. Вместе с тем, можно предположить, что Трамп был бы не против создать такое окно возможностей для России в начале своего президентского срока. Он неоднократно заявлял, что видит себя в качестве президента-миротворца и должен быть заинтересован в заключении какого-либо мирного соглашения. Вопрос только в том, каковы будут условия заключения мира.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/0175ac9c887e95c4fb30c3fa67d41c8a/