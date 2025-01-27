Политолог Макаренко о предстоящих переговорах по завершению украинского конфликта

Никто и не ждал, что Трамп закончит украинский конфликт за один день. Предвыборные обещания и реальная работа - разные вещи. Не разговаривая с одной из сторон конфликта - с Россией, невозможно закончить такой серьезный и многоплановый конфликт. Россия готова к переговорам, но главный вопрос, насколько выполнены или не выполнены задачи специальной военной операции. Этот вопрос будет играть решающую роль. И в этом случае решения и желания Трампа не будут иметь никакого значения для Российской Федерации.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, доцент Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/7b0ed1212fc833834af3cdb3770ee63b/