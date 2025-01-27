Политолог Мирзаян: Трамп заинтересован в скорейшем начале переговоров с РФ

Дональду Трампу важно хотя бы начать переговорный процесс с Россией и как можно быстрее. Усадить Путина за стол переговоров с Зеленским ему, конечно, тоже хотелось бы, но, надо понимать, что это будет не быстро. Позиция России заключается в том, что для того, чтобы вести переговоры с украинским президентом на Украине должен появиться украинский президент. Появиться он может только после выборов. Как в данных условиях провести выборы на Украине? Как организовать их без прекращения огня, если Москва отказывается прекращать огонь, понимая, что ее кинут в очередной раз? Сложных вопросов - немало, и Трамп хочет выйти с Путиным хотя бы на начало решения этих проблем.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/80315121699fb244b0963b4dfa11be3c/