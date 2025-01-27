Каллас отметила, что фронт на Украине движется на запад

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Фронт на Украине движется на запад, страна нуждается в увеличении объемов помощи. Такое мнение высказала глава евродипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По ее словам, "фронт движется на запад, но должен двигаться на восток".

Евросоюз уже предоставил Киеву свыше €100 млрд помощи, но "ясно, что нужно больше", подчеркнула Каллас.