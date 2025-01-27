Лула да Силва планирует посетить празднование 80-летия Победы в России

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в беседе по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным заявил о намерении посетить с визитом в Москву по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Президент Лула да Силва поблагодарил российскую сторону за приглашение на празднование в Москве 80-летия Победы во Второй мировой войне 9 мая и заявил о намерении присутствовать", - сказано в заявлении пресс-службы президента.

Подчеркивается, что Лула да Силва подтвердил намерение бразильской стороны содействовать достижению мира на Украине. Путин, со своей стороны, выразил поддержку председательству Бразилии в БРИКС, которое началось с 1 января 2025 года, следует из заявления.