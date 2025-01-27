В Ухане начнет работу генконсульство РФ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства в китайском городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай). Соответствующий документ опубликован.

МИД РФ поручено установить штатную численность сотрудников генерального консульства и определить его штатное расписание.

В сентябре 2015 года Россия и Китай договорились открыть генконсульства во Владивостоке, Казани, Харбине и Ухане. В феврале 2019 года было подписано распоряжение об открытии генконсульства в Харбине, консульский округ которого включает в себя провинцию Хэйлунцзян и городской округ Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия.

В консульский округ в Ухане будут включены провинции Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань и город центрального подчинения Чунцин.

На сегодняшний день в Китае функционируют консульский отдел посольства РФ в Пекине, а также российские генконсульства в Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай), Харбине, Шанхае, Шэньяне (административный центр провинции Ляонин, Северо-Восточный Китай), а также в специальном административном районе КНР - Гонконге.