Не долго мучался Густаво Петро…

Игорь Пшеничников, политолог

Президент США Трамп провел показательную экзекуцию Колумбии. Конфликт по поводу высылки из США нелегальных колумбийских иммигрантов на родину высветил то, как новая вашингтонская администрация намерена действовать в отношении всех стран на своих "задворках", каковыми в Штатах считают Латинскую Америку.

В минувшее воскресенье была развязана торговая война между США и Колумбией, которая длилась всего лишь несколько часов. Пожалуй, это была самая короткая торговая война в истории. Колумбийское "сопротивление" давлению США было решительно подавлено. Это было феерично. История развивалась в течение нескольких часов и была похожа на спектакль, который временами напоминал трагедию, а в другой час продолжался по всем правилам классической комедии.

Итак, в минувшее воскресенье, 26 января, президент Трамп обложил Колумбию 25-процентными пошлинами на все товары, ввозимые в США, а также ввёл запрет на въезд и немедленную отмену виз для колумбийских "государственных служащих". Всё это - среди прочих мер, введенных Трампом после того, как Колумбия отказалась принять два военных американских самолёта с колумбийскими мигрантами, депортированными из США в рамках борьбы новых властей с нелегальной миграцией. Самолеты до Боготы не долетели и совершили посадку в Гондурасе. В этот момент официальная Богота торжествовала. Еще бы: колумбийцы смогли приказать Вашингтону не диктовать им своих условий.

После распоряжения Трампа о введении 25-процентныхз пошлин президент Колумбии Густаво Петро распорядился в ответ повысить импортные пошлины на товары из США. Мол, колумбийцы тоже не лыком шиты. Но на этом всё и кончилось. Трагедия как-то сама собой переросла в комедию. Начались довольно конкретные переговоры между США и Колумбией. Их детальное содержание не известно. Но скоро стал известен результат: после недолгих "трепыханий" колумбийский президент сдался и отправил в Гондурас аж президентский самолёт, чтобы "способствовать достойному возвращению домой граждан Колумбии". Оказалось, что вся проблема-то в том, что колумбийских нелегальных иммигрантов как-то "недостойно репатриировали" из США. И вот для сохранения "достоинства" депортированных из США колумбийцев потребовался колумбийской борт номер один. Круто.

А как еще Густаво Петро могут вывернуть и объяснить ситуацию с первоначальным отказом американским самолетам с депортированными приземлиться в Колумбии? У многих возникает вопрос: зачем президент Колумбии вообще затеял демарш против выдворения из США нелегально прибывших туда колумбийцев? Не было бы первоначальной глупости, не было и нужды так же по-идиотски объяснять необходимость "достойного возвращения" нелегалов на президентском самолете. Не известно, с музыкой ли у трапа встречали в Боготе президентский лайнер с депортированными. А что? Чем ни "достойное возвращение"?

К вечеру воскресенья, 26 января, колумбийское "сопротивление" было полностью подавлено, и Белый дом заявил, что США и Колумбия "пришли к соглашению после переговоров между двумя странами по таким вопросам, как иммиграция и тарифы". "Правительство Колумбии согласилось со всеми условиями президента Трампа, включая безоговорочное принятие всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращающихся из Соединённых Штатов, в том числе на военных самолётах США, без ограничений и задержек", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Звучит как сообщение о безоговорочной капитуляции Колумбии.

Трамп действовал против Колумбии как против врага. При этом Колумбия – единственная страна в Латинской Америке, которая имеет статус стратегического партнера НАТО за пределами альянса. Колумбия всегда выступала верным союзником США в их тлеющем конфликте с Венесуэлой. Однако это не помешало Трампу размазать Колумбию по стене и унизить перед всем миром. Это была показательная порка. И если так Трамп ведет себя со своим ближайшем союзником в регионе, то что ждать врагам?

И любопытно тогда, как будет выглядеть переход контроля над Панамским каналом от Панамы к США, о чем заявил Трамп еще до вступления в должность и повторил в своей инаугурационной речи? Сколько минут будет сопротивляться президент Панамы Хосе Рауль Мулино? Кстати, есть сомнения по поводу того, что Трамп вообще знает, как зовут главу государства, у которого он собирается отобрать эту важнейшую транспортную артерию, соединяющую Тихий и Атлантический океаны. Интересно также и то, кто в мире поднимет свой голос в защиту панамского суверенитета?

Трамп до основания ломает архитектуру международных отношений. Похоже, на американских "задворках" для Вашингтона в период правления Трампа вообще не будет никаких преград и законов. Экзекуция Колумбии, угроза вполне реального захвата Панамского канала могут стать прелюдией для силовых акций США против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, которые являются союзниками России "под брюхом" у США и которые рассматриваются в Вашингтоне при любых администрациях как угроза Соединенным Штатам.