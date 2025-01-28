Трамп устраивает перестройку энергетического сектора США

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

В своей инаугурационной речи Трамп пообещал: «Мы снизим цены, снова наполним наши стратегические резервы доверху и будем экспортировать американские энергоносители по всему миру. Мы снова станем богатой страной, и именно это жидкое золото под нашими ногами поможет нам это сделать. Благодаря моим сегодняшним действиям мы прекратим действие «Зеленого нового курса» и отменим требования по электромобилям, спасая нашу автопромышленность и выполняя мое клятвенное обещание нашим великим американским автомобильным рабочим».

Президент начал «вершить» и «протоколировать» свою заявленную «инновационную программу» с того, что отменил 78 поручений Джозефа Байдена и подписал почти 200 собственных указов и распоряжений. Среди них — обширные меры в сфере энергетики. В перечне решений первого дня 47-го Президента США — начать процедуру выхода государства из Парижского соглашения. Это отражает скептицизм самого Трампа в отношении глобального потепления, которое он ранее называл мистификацией, а его лоббистов — заблуждающимися невеждами. Соединенные Штаты уже во второй раз прекращают участие в соглашении. Оба раза — дело рук Трампа. Первый раз случился в 2020 года на финише его первого президентского срока. Он заявлял, что это решение поможет компаниям и работникам, особенно в добыче полезных ископаемых. Но после США вернулись в список стран—участниц протокола в 2021 году. Тогда соответствующий указ подписал бывший президент Джо Байден в день своей инаугурации, вернув страну в «климатический мейнстрим».

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 г., подписано 22 апреля 2016 г. Оно было ратифицировано примерно двумястами государствами, включая США. Стратегическая цель Конвенции по климату — существенное сокращение глобальных выбросов парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры в этом столетии до 2 градусов Цельсия при одновременном поиске средств для еще большего ограничения этого повышения до 1,5 градуса. На сегодняшний день к Парижскому соглашению присоединились 194 стороны.

Кроме того, в первый же день своего нового президентского срока Трамп подписал указ об «освобождении от оков американской энергетики». Он помимо прочего замораживает финансирование инфраструктурных проектов в сфере зеленой энергетики. По подсчетам издания Financial Times, Минэнерго США в итоге рискует не получить более $300 млрд, ранее одобренных Байденом.

Еще США планируют обратиться в ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть, поскольку эта мера может содействовать завершению украинского конфликта. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп. При этом он выразил удивление, что Саудовская Аравия и другие члены картеля не сделали этого раньше. Однако большой вопрос, зачем низкие цены нужны самой Саудовской Аравии. Не говоря уже о том, что они не выгодны и самим американским нефтедобытчика.

Рынок нефти пока оценивает пул энергетических инициатив и указов Дональда Трампа, как подписанных, так и перспективных. В связи с чем волатильность цен на «черное золото» немного усилилась. Сначала было некоторое «отступление» вниз: 23 января стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE дешевела до $77,9 за баррель. Инвесторы играли на понижение из-за неоправдавшихся опасений того, что Трамп с первых дней пребывания в Белом дома введет заградительные пошлины.

Однако, как только Трамп заявил, что «заставит» ОПЕК снизить цены, они пошли вверх. Котировки Brent завершили торговую неделю на уровне в $78,5 за баррель. В прогнозировании цен на горизонте 2025 года тоже нет четкого консенсуса.

Если «адских пошлин» против Китая не будет, тогда спрос на нефть со стороны КНР будет расти. Зависимость страны от импорта нефти, по прогнозам китайской корпорации CNPC, останется на уровне около 70% в период с 2026 по 2030 год. Увеличит потребление и Индия. А Трамп своими заявлениями о неверии в «зеленый переход» вполне может продлить «эпоху нефти».

Надо понимать, что глобальное потребление углеводородов будет расти. В том числе за счет фактора Трампа. Однако темпы будут не такими, чтобы рынок вместил всех обладающих нефтедобывающими потенциалами игроков. В этом контексте США хотят понизить экспортный статус прежде всего Россию. Минэнерго США в своем свежем отраслевом прогнозе на 2025 год пишет, что добыча нефти в 2025 году вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки, и только 10% этого роста она отводит участникам альянса ОПЕК+.

Так что вовсе не стоит воспринимать санкционный раунд «демобилизованного» Байдена 10 января против ТЭК РФ как предмет для торга с Москвой по украинскому конфликту. Рестрикции полностью устраивают Трампа. Равно как и прекращение транзита газа через Незалежную. Учитывая его «установку», чтобы больше добывала и продавала нефти и сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке именно Америка.