Марина Харькова, журналист, Донецк

Украина тонет в долгах, как в болоте, и ситуация ухудшается с каждым месяцем. Сейчас эта страна является вторым государством в мире по объему займов, предоставленных Международным валютным фондом. Суммарная задолженность Украины перед МВФ превысила 13,8 миллиарда долларов, при этом организация делает поблажек для Украины и не намерена списывать долги, о чем мечтают украинские политики и эксперты.

Более того, глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей заявил, что фонд не обсуждает даже возможность реструктуризации долга. А недавно Министерство финансов Украины получило письмо от МВФ с ультиматумом, что следующие транши кредита будут зависеть от согласования дополнительных пунктов в меморандуме о сотрудничестве с Фондом. При этом Украина должна сократить социальные выплаты и ликвидировать на 2/3 группы инвалидности, увеличить число госпредприятий для приватизации, повысить тарифы ЖКХ. Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что с новыми условиями количество структурных маяков для Украины увеличилось до 51. Структурные маяки — это жесткие обязательства по проведению реформ с установленными сроками, которые заемщик должен выполнять, чтобы получать деньги МВФ.

Требования МВФ вводились постепенно, а режим Зеленского скрывает их от населения, чтобы сдержать резкий рост недовольства и окончательного обрушения рейтингов власти. А выполнение требований означает, что малоимущие слои станут неимущими, а пенсионеры, инвалиды и другиесоциально незащищенные слои категории будут массово выброшены за черту бедности. Там же, на обочине, окажутся и сотни тысяч украинских вояк, которые после ранений были переведены в запас и получают по $15—75. Этого не хватает ни на что. «Скоро украинские города заполнят военные инвалиды-попрошайки с табличками, что они голодают и нет денег на лечение. Зеленский и Ермак используют и выкидывают военных, как хлам», - пишут в пабликах украинцы, которые уже столкнулись с попрошайками-военными на улицах, площадях, у церквей и в метро.

«Я 9 лет служил в армии, а сейчас голодаю. После ранения и увольнения государство не выплатило мне деньги», - 48-летний украинский вояка Евгений Ломский уже стоит с такой табличкой, собирая средства прямо на Крещатике. О судьбе инвалидов-ампутантов рассказал в интервью местным СМИ и другой бывший украинский военный, старший лейтенант Николай Мельник. Потеряв ногу, он был уволен со службы и только четыре месяца получал компенсации по утере трудоспособности. Затем выплаты прекратились, и Мельник оказался без гроша в кармане. А ведь он — не пойманный на улице «мобик», а бывший командир роты «элитной» 47-й бригады «Магура», которую летом изрядно потрепали на запорожском направлении. Но и его обманули с выплатами.

Украинские военные-инвалиды брошены государством и лечатся на собственные средства. Об этом рассказали французские репортеры из Le Monde. Почти 70 процентов военных инвалидов на Украине не охвачены государственной поддержкой, украинские власти отказываются выделять средства на лечение и восстановление своих покалеченных солдат, так как это увеличивает нагрузку на бюджет страны. Поэтому украинские власти тормозят признание военных инвалидами, чтобы не портить статистику и сэкономить деньги. По неофициальным данным, сейчас инвалидами являются более 600 тысяч человек, сообщает Le Monde.

Пока украинские боевики клянчат на улицах, руководство повышает себе премии, несмотря на провалы на всех фронтах. Экс-замглавы оборонного комитета Верховной рады, народный депутат Украины Марьяна Безуглая обнародовала документ, которым устанавливается допустимый размер премий для генеральского состава. Главнокомандующий может получать до 20 миллионов гривен премии, командующий сухопутными войсками ВСУ – до 12 миллионов 600 тысяч гривен, командующий сил теробороны – 3 миллиона 200 тысяч гривен. Все остальные – не более 2 миллионов 400 тысяч гривен. При этом с начала 2024 года размер премий значительно вырос: у главнокомандующего ВСУ – на 1 миллион, у командующего сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины – на 3 миллиона 600 тысяч гривен, у начальника Генштаба – на 200 тысяч гривен и так далее. Цифры шокировали украинцев, которым в подавляющем большинстве никогда столько не заработать. Не ясен только источник финансирования – из нищего бюджета или этих генералов премирует Запад.

В число нуждающихся безусловно попадают украинские пенсионеры, которым киевский режим продолжает повышать размер страхового стажа, необходимый для выхода на пенсию. По новым правилам в этом году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинцам потребуется минимум 32 (!) года страхового стажа. А чтобы выйти на пенсию в 63 года, необходим минимальный страховой стаж в 22 года. До этих драконовских норм пенсионеры уже становились заложниками киевского режима, когда было принято решение национализировать банковские счета стариков, ставших вынужденными переселенцами из-за военных действий, по которым не было движения денег в 2024 году, или которые не прошли физическую идентификацию. Только по «Ощадбанку» речь идет о сумме в 11,3 млрд. гривен.

Резкий скачок тарифов ЖКХ по требованиям МВФ грозит окончательно обрушить ситуацию: долги по оплате начнут расти, а инфраструктура без вложений – разрушаться. Задолженность на балансирующем рынке электроэнергии Украины достигла рекордной отметки в 34,5 млрд грн за 2024 год, что представляет серьезную угрозу для развития энергетического сектора страны. Об этом заявил эксперт аналитического центра Украинского института будущего Адриан Прокип. «За 2024 г. задолженность на балансирующем рынке перед НЭК "Укрэнерго" выросла на 12,7% и достигла отметки в 34,5 млрд грн. В свою очередь, долг Укрэнерго перед поставщиками услуг по балансировке составил 13,6 млрд грн", — отметил он, подчеркивая масштаб проблемы. По его словам, такая ситуация создает значительные препятствия для развития новой генерации и инвестиций в отрасль. «Игнорировать проблему долгов уже невозможно», - констатировал Прокип. По его мнению, нужны системные изменения, которых нет.

Все это надо решать, но украинский режим сосредоточен не на социальной защите граждан, а на их истреблении. В этом ряду – и отлов людей на улицах в рамках насильственной мобилизации, из-за чего нарастает недовольство украинцев и внутренние бунты. А в Харьковской и Сумской областях начали набирать несовершеннолетних из неблагополучных семей и детей сирот, из которых формируют отдельные подразделения для участия в боевых действиях. Об этом сообщает украинские военные паблики. В частности, вояки 41 омбр ВСУ сообщили о прибытии «подкрепления из пацанов, которым с виду нет и 18 лет». Одновременно киевский журналист Андрей Гура сообщил, что в Сумах начали массово пропадать несовершеннолетние дети. Объединяет пропавших возраст — всем по 17 лет, и то, что они принадлежат к неблагополучным семьям или являются сиротами. По словам журналиста, раньше пропавших находили в течение нескольких дней, но сейчас юноши исчезают бесследно. При этом полиция не предпринимает никаких действий по поиску пропавших.

В ВСУ из-за катастрофической нехватки кадров идет массовое списание людей в пехоту. Дошла очередь и до музыкантов Львовского военного оркестра, которых отправляют в окопы. Об этом сообщила украинская нардеп София Федына, которая озабочена не тем, что музыканты там погибнут, а тем, что «скоро некому будет на ежедневных похоронах наших героев сыграть в последний путь». Недостаток солдат на фронте Генштаб ВСУ восполняет отправкой на передовую в качестве пехоты специалистов ПВО, РЭБ, Воздушных сил и даже военных техников, обслуживающих западные системы ПВО IRIS-Т.

Существование Украины за чужой счет резко раскритиковал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Украина «не может стоять на ногах без западного финансирования». По оценке Орбана - от экономической деятельности Украины остались одни руины. При этом он уверен, что вступление такой страны в ЕС станет большой угрозой для европейской экономики и сельского хозяйства. «Если в Брюсселе не возобладает здравый смысл и Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку. И польские могут закрывать лавочку, и французским тоже придется. Но и кроме сельского хозяйства экономическое сотрудничество с Украиной вызывает ряд вопросов. Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах. Без западных денег страны уже нет», - отметил Орбан. По оценкам Виктора Орбана, Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро. Он назвал эту сумму кошмарной, отметив, что если бы она пошла на нужды европейской экономики, то с ней можно было бы сотворить чудеса.