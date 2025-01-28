Такер Карлсон утверждает, что администрация Байдена пыталась убить Путина

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

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Американский журналист Такер Карлсон полагает, что власти страны в период президентства Джо Байдена пытались устранить главу российского государства Владимира Путина.

"Администрация Байдена пыталась убить Путина. Это просто безумие", - сказал он при общении с коллегой Мэттом Таибби. При этом никаких подробностей или аргументов в пользу своей версии Карлсон не привел.

Он отметил, что экс-госсекретарь Энтони Блинкен в последние два месяца пребывания на своей должности "делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией". "Не знаю, как это сошло ему с рук", - указал журналист.