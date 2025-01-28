На Кубани и в Крыму собрано свыше 176 тыс. тонн замазученного грунта

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Силами спасателей и волонтеров собрано свыше 176 тыс. тонн грунта, загрязненного мазутом после ЧП с танкерами в акватории Черного моря. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала работ собрано свыше 176 тыс. тонн загрязненного грунта. С береговой линии Республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя вывезено на площадку временного хранения около 135 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специализированные организации проводят очистку собранного песка. В Краснодарском крае с помощью вибрационной установки очищено порядка 10,5 тыс. тонн песка.

Ежедневно обследуется побережье Крыма и Кубани протяженностью около 1 тыс. км. К этой работе привлечены 463 группы спасателей и волонтеров. В Черном море обследовано 5 650 кв. км акватории группой из 26 судов. Водолазы продолжают собирать мазут со дна.