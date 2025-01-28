Володин призвал оградить россиян от чрезмерных трат

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Россиян необходимо обезопасить от заключения договоров на невыгодных условиях и от излишних трат. Соответствующее сообщение разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он отметил, что 28 января нижняя палата планирует рассмотреть в первом чтении проект закона, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг.

"Важно сделать все, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных для них условиях, манипулирования, а в некоторых случаях - угроз и шантажа", - указал парламентарий.

Согласно проведенному анализу, по большей части это происходит при покупке авиа- и железнодорожных билетов онлайн. Из-за этого пользователи не замечают подключение дополнительных платных услуг, в том числе СМС-оповещения и страхование.

Володин обратил внимание, что еще одним способом навязывания является замена положенных по полису ОМС услуг на платные. "43% опрошенных россиян подтвердили, что оказывались в подобной ситуации", - подчеркнул он.

В связи с этим предлагается oсуществлять исключительно с сoгласия пoтребителя прoдажу дoпoлнительных услуг, рабoт и тoварoв за oтдельную плату. Предлагается также запретить их навязывание дo заключения дoгoвoра o приoбретении oснoвных тoварoв, рабoт и услуг. Кроме того, предлагается предoставить правo гражданам oтказаться oт oплаты навязанных тoварoв, рабoт и услуг с вoзвращение списанных средств.