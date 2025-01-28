Песков заверил, что спецслужбы РФ обеспечивают безопасность Путина

© Михаил Метцель/ ТАСС

Российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности находящихся под госохраной лиц, в том числе президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя утверждение американского журналиста Такера Карлсона, о том, что руководство США якобы планировало покушение на главу российского государства.

"Российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. Прежде всего, главы государства", - сказал он в ходе брифинга.

По словам Такера Карлсона, администрация экс-президента США Джо Байдена вынашивала планы покушения на Путина. Журналист также отметил, что в целом руководство в Вашингтоне было ориентировано на самоубийственную конфронтацию с Москвой.