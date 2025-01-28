Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии 28 января движется в сторону снижения, рубль слабеет к юаню.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,13% и составляли 2 887,49 и 936,48 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов рос на 2,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,492 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 878,41 пункта (-0,45%), индекс РТС просел до 933,53 пункта (-0,45%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост и находился на отметке в 13,55 рубля (+8,55 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.