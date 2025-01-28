Премьер Сербии намерен подать в отставку из-за протестов в стране

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич намерен провести экстренную пресс-конференцию в 11:00 (13:00 мск) во вторник и объявить о своей отставке. Об этом пишет газета "Вечерне новости".

Как отмечается, получено подтверждение, что причиной для экстренного обращения премьера является именно заявление о сложении полномочий с занимаемой должности в свете продолжающихся студенческих протестов.