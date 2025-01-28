Песков заявил, что Россия заинтересована в поставках газа в Европу

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Россия заинтересована в том, чтобы продолжать поставки природного газа в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии информировало о том, что ЕК продолжит вести переговоры с Украиной по поставкам голубого топлива в Европу по украинской территории и намерена привлечь к этому процессу Венгрию и Словакию.

"Россия заинтересована в продолжении этой коммерции. Мы в курсе того, что Венгрия высказывала определенные условия для продления упомянутых санкций, эти условия имели отношение к позиции, занятой киевским режимом. По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию", - сказал Песков. Он также обратил внимание, что газ из России не только конкурентоспособен американскому, но и "гораздо более выгоден европейским покупателям".

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт уведомил руководство ЕС о том, что требует гарантии своей энергетической безопасности либо от ЕС, либо от Украины перед тем, как будет решен вопрос о продлении санкций против РФ.

Договор о транзите российского газа через территорию Украины истек 1 января 2025 года, он предполагал прокачку 40 млрд куб. метров ежегодно. Однако отказ Киева продлевать соглашение лишил "Газпром" технической и юридической возможности подавать топливо указанным маршрутом, в связи с чем утром 1 января поставки были прекращены.