Российская делегация впервые после смены власти в Сирии прибыла в Дамаск

© Сергей Бобылев/ТАСС

В Дамаск прибыла с визитом российская делегация. В нее входят заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Это первый визит российских официальных лиц в сирийскую столицу после того, как в декабре 2024 года Башар Асад оставил пост президента Сирии и выехал из страны.

В ноябре прошлого года оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. 7 декабря они взяли Алеппо, Дераа, Хаму и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск. Асад оставил президентский пост и покинул страну.

10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ и признана террористической) Ахмед аш-Шараа