Трамп: Китай не будет иметь отношения к TikTok

© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Американские власти примут меры, чтобы Китай не имел отношения к сервису генерирования и просмотра коротких видео TikTok. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, его предложение не запрещать китайское приложение в США позволило партии усилить ее позиции среди молодого поколения избирателей. "И я думаю, что TikTok имеет к этому отношение. Так что простите меня, если я немного устал от TikTok. Но посмотрим, что будет дальше. У нас будет много желающих поучаствовать в торгах для покупки TikTok, и Китай не будет в этом участвовать", - отметил он.

Такое заявление Трамп сделал перед фракцией правящей Республиканской партии Палаты представителей Конгресса США. Это ежегодное собрание законодателей было организовано в гольф-клубе Трампа в окрестностях Майами (штат Флорида).

Ранее телекомпания CNBC информировала о том, что администрация Трампа подбирает потенциальных инвесторов в Соединенных Штатах для покупки 50% акций TikTok. По ее мнению, главными претендентами на приобретение платформы выступают бизнесмен Илон Маск и глава технологической компании Oracle Ларри Эллисон.

Предыдущий президент США Джо Байден в 2024 году подписал закон, в соответствии с которым китайская корпорация ByteDance - владелец TikTok - должна была продать соцсеть или прекратить ее деятельность на территории США до 19 января.

20 января Трамп после своей инаугурации подписал исполнительный указ, которым отсрочил блокировку этой платформы в США.