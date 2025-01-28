Дуда заявил о необходимости демонтировать "Северные потоки"

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Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" необходимо демонтировать как угрозу странам Восточной Европы. Такое мрение выразил президент Польши Анджей Дуда в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Я думаю, что трубопроводы "Северный поток" необходимо демонтировать. Эти трубопроводы представляют серьезную угрозу для Украины, для Польши и Словакии, а также для других стран Центральной Европы", - полагает он.

Дуда отметил, что речь идет не только об угрозе "энергетического доминирования России над Европой", но и о якобы имеющейся "военной угрозе". Он также выразил надежду на то, что другие европейские лидеры "выучат урок" и примут решение "никогда не восстанавливать транзит газа" из России по дну Балтийского моря.

В конце сентября 2022 года компания Nord Stream AG информировала о "беспрецедентных разрушениях", обнаруженных "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зафиксировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения "Северных потоков".