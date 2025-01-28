Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 12,9%

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В России заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за минувшую неделю увеличилась на 12,9%, в связи с этим приостановили работу 48 школ и 23 дошкольных учреждения. Об этом информировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По итогам четвертой недели текущего года в России фиксируется рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей, подтверждено 647 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя отмечается в 49 регионах страны. В 35 регионах количество госпитализированных выросло на 30% по сравнению с неделей ранее", - говорится в сообщении.

Заболеваемость ОРВИ обусловлена в большинстве вирусами негриппозной этиологии с преобладанием доли риновирусов. Продолжается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1) pdm09.

Кроме того, согласно данным ведомства, "по итогам четвертой недели 2025 года в России зарегистрировано 8,2 тыс. COVID-19, это на 14,8% ниже, чем на прошлой неделе".

Количество граждан, госпитализированных с COVID-19, сократилось за прошедший семидневный период на 4%, уточнили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Рост числа госпитализаций произошел в 31 субъекте, заболеваемости - в 20 регионах РФ. За неделю выздоровели 9 726 человек, перенесших коронавирусную инфекцию, что на 14,3% меньше по сравнению с показателем предыдущей недели, число летальных исходов - 21.