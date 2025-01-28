Захарова отметила, что Латвия вслед за США решила свернуть помощь Киеву

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Латвия демонстрирует полную зависимость от США, приостанавливая обучение украинских медработников вслед за указом американского президента Дональда Трампа о заморозке помощи. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Латвии приостанавливают обучение украинских медиков из-за указа Трампа о заморозке помощи иностранным государствам. Какое-то слово крутится в голове на букву П, точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?" - указала она в своем Telegram-канале.

Ранее латвийский реабилитационный центр "Вайвари" поставил на паузу обучение украинских медработников после решения президента США Дональда Трампа заморозить на 90-дневный срок программы помощи иностранным государствам.